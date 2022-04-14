Bolt (BOLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bolt (BOLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bolt (BOLT) Informatie Solana traditionally has many rugs and Bolt's launch embodies the essence of bringing energy, trust, and community outreach back to Solana. See what Bolt is about below. Bolt is a streak of pure lightning given life a fast, lovable, and fearless guardian born from the Stormcore, the heart of the magical realm known as Cloudspire. Glowing with raw energy, Bolt moves faster than the eye can track, a living current that surges through the skies, rivers, and hidden realms. His mission is simple but powerful: protect the Cloudspire from the shadows that seek to consume it. This isn't just a character it's a movement. The Bolt community carries his energy into the digital realm, spreading light, speed, and fun while standing against the "Nullis" of the crypto world fear, doubt, and negativity. The Bolt ecosystem is built for community raids, high-energy engagement, and a long-term journey toward building one of the most iconic meme coins on the Solana chain. Officiële website: https://boltonsol.dev

Bolt (BOLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bolt (BOLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 338.58K $ 338.58K $ 338.58K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 338.58K $ 338.58K $ 338.58K Hoogste ooit: $ 0.0002164 $ 0.0002164 $ 0.0002164 Laagste ooit: $ 0.00005667 $ 0.00005667 $ 0.00005667 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bolt (BOLT) prijs

Bolt (BOLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bolt (BOLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOLT begrijpt, kun je de live prijs van BOLT token verkennen!

