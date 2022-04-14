Bolivarcoin (BOLI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bolivarcoin (BOLI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bolivarcoin (BOLI) Informatie Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses. Officiële website: http://www.bolis.info/

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bolivarcoin (BOLI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Totale voorraad: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Circulerende voorraad: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Hoogste ooit: $ 0.313124 $ 0.313124 $ 0.313124 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00043386 $ 0.00043386 $ 0.00043386 Meer informatie over Bolivarcoin (BOLI) prijs

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bolivarcoin (BOLI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOLI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOLI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOLI begrijpt, kun je de live prijs van BOLI token verkennen!

