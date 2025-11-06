Boji (BOJI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00022624$ 0.00022624 $ 0.00022624 Laagste prijs $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -37.75% Prijswijziging (7D) -37.75%

Boji (BOJI) real-time prijs is $0.00000638. De afgelopen 24 uur werd er BOJI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOJI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00022624, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000063 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOJI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -37.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boji (BOJI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Circulerende voorraad 999.06M 999.06M 999.06M Totale voorraad 999,062,954.07607 999,062,954.07607 999,062,954.07607

De huidige marktkapitalisatie van Boji is $ 6.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOJI is 999.06M, met een totale voorraad van 999062954.07607. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.38K.