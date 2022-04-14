Boi the Bear (BOI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boi the Bear (BOI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boi the Bear (BOI) Informatie

$BOI THE BEAR — So good you can't ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

Officiële website: https://boithebear.com/

Boi the Bear (BOI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boi the Bear (BOI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 170.75K $ 170.75K $ 170.75K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.75K $ 170.75K $ 170.75K Hoogste ooit: $ 0.00324427 $ 0.00324427 $ 0.00324427 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017083 $ 0.00017083 $ 0.00017083 Meer informatie over Boi the Bear (BOI) prijs

Boi the Bear (BOI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boi the Bear (BOI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOI begrijpt, kun je de live prijs van BOI token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOI Wil je weten waar je BOI naartoe gaat? Onze BOI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOI token!

