Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Officiële website: https://bogged.finance/

Bogged Finance (BOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bogged Finance (BOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 115.97K $ 115.97K $ 115.97K Totale voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Circulerende voorraad: $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 125.36K $ 125.36K $ 125.36K Hoogste ooit: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Laagste ooit: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 Huidige prijs: $ 0.00835733 $ 0.00835733 $ 0.00835733 Meer informatie over Bogged Finance (BOG) prijs

Bogged Finance (BOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bogged Finance (BOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOG begrijpt, kun je de live prijs van BOG token verkennen!

