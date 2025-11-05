Body Scan AI (SCANAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.12% Prijswijziging (1D) -2.84% Prijswijziging (7D) -27.76% Prijswijziging (7D) -27.76%

Body Scan AI (SCANAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCANAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCANAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00276659, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCANAI met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, -2.84% in de afgelopen 24 uur en -27.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Body Scan AI (SCANAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 303.92K$ 303.92K $ 303.92K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 303.92K$ 303.92K $ 303.92K Circulerende voorraad 999.86M 999.86M 999.86M Totale voorraad 999,855,679.568874 999,855,679.568874 999,855,679.568874

De huidige marktkapitalisatie van Body Scan AI is $ 303.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCANAI is 999.86M, met een totale voorraad van 999855679.568874. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 303.92K.