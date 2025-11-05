BeursDEX+
De live Body Scan AI prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SCANAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SCANAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SCANAI naar USD live prijs:

$0.00030671
$0.00030671$0.00030671
-2.80%1D
mexc
Body Scan AI (SCANAI) live prijsgrafiek
Body Scan AI (SCANAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659

$ 0
$ 0$ 0

+1.12%

-2.84%

-27.76%

-27.76%

Body Scan AI (SCANAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCANAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCANAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00276659, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCANAI met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, -2.84% in de afgelopen 24 uur en -27.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Body Scan AI (SCANAI) Marktinformatie

$ 303.92K
$ 303.92K$ 303.92K

--
----

$ 303.92K
$ 303.92K$ 303.92K

999.86M
999.86M 999.86M

999,855,679.568874
999,855,679.568874 999,855,679.568874

De huidige marktkapitalisatie van Body Scan AI is $ 303.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCANAI is 999.86M, met een totale voorraad van 999855679.568874. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 303.92K.

Body Scan AI (SCANAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Body Scan AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Body Scan AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Body Scan AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Body Scan AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.84%
30 dagen$ 0-64.76%
60 dagen$ 0-19.62%
90 dagen$ 0--

Wat is Body Scan AI (SCANAI)?

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Body Scan AI (SCANAI) hulpbron

Officiële website

Body Scan AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Body Scan AI (SCANAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Body Scan AI (SCANAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Body Scan AI te bekijken.

Bekijk nu de Body Scan AI prijsvoorspelling !

SCANAI naar lokale valuta's

Body Scan AI (SCANAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Body Scan AI (SCANAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SCANAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Body Scan AI (SCANAI)

Hoeveel is Body Scan AI (SCANAI) vandaag waard?
De live SCANAI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SCANAI naar USD prijs?
De huidige prijs van SCANAI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Body Scan AI?
De marktkapitalisatie van SCANAI is $ 303.92K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SCANAI?
De circulerende voorraad van SCANAI is 999.86M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SCANAI?
SCANAI bereikte een ATH-prijs van 0.00276659 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SCANAI?
SCANAI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SCANAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SCANAI is -- USD.
Zal SCANAI dit jaar hoger gaan?
SCANAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SCANAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

