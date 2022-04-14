Boblles (BOBLS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boblles (BOBLS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boblles (BOBLS) Informatie BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles' loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it's a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity. Officiële website: https://boblles.io/

Boblles (BOBLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boblles (BOBLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.39K $ 103.39K $ 103.39K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.39K $ 103.39K $ 103.39K Hoogste ooit: $ 0.01809881 $ 0.01809881 $ 0.01809881 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010391 $ 0.00010391 $ 0.00010391 Meer informatie over Boblles (BOBLS) prijs

Boblles (BOBLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boblles (BOBLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOBLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOBLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOBLS begrijpt, kun je de live prijs van BOBLS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOBLS Wil je weten waar je BOBLS naartoe gaat? Onze BOBLS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOBLS token!

