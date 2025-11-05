BeursDEX+
De live BNB GOAT prijs vandaag is 0.00005378 USD. Volg realtime BGOAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BGOAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BGOAT

BGOAT Prijsinformatie

Wat is BGOAT

BGOAT whitepaper

BGOAT officiële website

BGOAT tokenomie

BGOAT Prijsvoorspelling

BNB GOAT Prijs (BGOAT)

1 BGOAT naar USD live prijs:

-0.90%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
BNB GOAT (BGOAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:31:35 (UTC+8)

BNB GOAT (BGOAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00005036
24u laag
$ 0.00005537
24u hoog

$ 0.00005036
$ 0.00005537
$ 0.00087913
$ 0.00005036
+0.21%

-0.90%

-33.91%

-33.91%

BNB GOAT (BGOAT) real-time prijs is $0.00005378. De afgelopen 24 uur werd er BGOAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00005036 en een hoogtepunt van $ 0.00005537, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BGOAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00087913, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BGOAT met +0.21% veranderd in het afgelopen uur, -0.90% in de afgelopen 24 uur en -33.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BNB GOAT (BGOAT) Marktinformatie

$ 54.35K
--
$ 54.35K
1.00B
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van BNB GOAT is $ 54.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BGOAT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 54.35K.

BNB GOAT (BGOAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BNB GOAT naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BNB GOAT naar USD $ -0.0000430388.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BNB GOAT naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BNB GOAT naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.90%
30 dagen$ -0.0000430388-80.02%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is BNB GOAT (BGOAT)?

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BNB GOAT (BGOAT) hulpbron

BNB GOAT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BNB GOAT (BGOAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BNB GOAT (BGOAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BNB GOAT te bekijken.

Bekijk nu de BNB GOAT prijsvoorspelling !

BGOAT naar lokale valuta's

BNB GOAT (BGOAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BNB GOAT (BGOAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BGOAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BNB GOAT (BGOAT)

Hoeveel is BNB GOAT (BGOAT) vandaag waard?
De live BGOAT prijs in USD is 0.00005378 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BGOAT naar USD prijs?
De huidige prijs van BGOAT naar USD is $ 0.00005378. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BNB GOAT?
De marktkapitalisatie van BGOAT is $ 54.35K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BGOAT?
De circulerende voorraad van BGOAT is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BGOAT?
BGOAT bereikte een ATH-prijs van 0.00087913 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BGOAT?
BGOAT zag een ATL-prijs van 0.00005036 USD.
Wat is het handelsvolume van BGOAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BGOAT is -- USD.
Zal BGOAT dit jaar hoger gaan?
BGOAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BGOAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
BNB GOAT (BGOAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

