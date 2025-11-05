BNB GOAT (BGOAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00005036 $ 0.00005036 $ 0.00005036 24u laag $ 0.00005537 $ 0.00005537 $ 0.00005537 24u hoog 24u laag $ 0.00005036$ 0.00005036 $ 0.00005036 24u hoog $ 0.00005537$ 0.00005537 $ 0.00005537 Hoogste prijs ooit $ 0.00087913$ 0.00087913 $ 0.00087913 Laagste prijs $ 0.00005036$ 0.00005036 $ 0.00005036 Prijswijziging (1u) +0.21% Prijswijziging (1D) -0.90% Prijswijziging (7D) -33.91% Prijswijziging (7D) -33.91%

BNB GOAT (BGOAT) real-time prijs is $0.00005378. De afgelopen 24 uur werd er BGOAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00005036 en een hoogtepunt van $ 0.00005537, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BGOAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00087913, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BGOAT met +0.21% veranderd in het afgelopen uur, -0.90% in de afgelopen 24 uur en -33.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BNB GOAT (BGOAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 54.35K$ 54.35K $ 54.35K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 54.35K$ 54.35K $ 54.35K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BNB GOAT is $ 54.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BGOAT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 54.35K.