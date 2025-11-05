BNB Frog Inu (BNBFROG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0 24u laag $ 0.0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0 Laagste prijs $ 0.0 Prijswijziging (1u) +0.64% Prijswijziging (1D) +0.04% Prijswijziging (7D) -35.53%

BNB Frog Inu (BNBFROG) real-time prijs is $0. De afgelopen 24 uur werd er BNBFROG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0 en een hoogtepunt van $ 0.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BNBFROG hoogste prijs aller tijden is $ 0.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BNBFROG met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, +0.04% in de afgelopen 24 uur en -35.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 870.68K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 946.31K Circulerende voorraad 8,519,880,230,176.20T Totale voorraad 9.2599401150881e+24

De huidige marktkapitalisatie van BNB Frog Inu is $ 870.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BNBFROG is 8,519,880,230,176.20T, met een totale voorraad van 9.2599401150881e+24. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 946.31K.