De live BNB DOGE prijs vandaag is 0.00001706 USD. Volg realtime BOGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

BNB DOGE Prijs (BOGE)

1 BOGE naar USD live prijs:

+2.70%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
BNB DOGE (BOGE) live prijsgrafiek
BNB DOGE (BOGE) Prijsinformatie (USD)

BNB DOGE (BOGE) real-time prijs is $0.00001706. De afgelopen 24 uur werd er BOGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001571 en een hoogtepunt van $ 0.00001709, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00118783, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001571 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOGE met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, +2.78% in de afgelopen 24 uur en -15.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BNB DOGE (BOGE) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van BNB DOGE is $ 17.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOGE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.06K.

BNB DOGE (BOGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BNB DOGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BNB DOGE naar USD $ -0.0000105900.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BNB DOGE naar USD $ -0.0000155458.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BNB DOGE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.78%
30 dagen$ -0.0000105900-62.07%
60 dagen$ -0.0000155458-91.12%
90 dagen$ 0--

Wat is BNB DOGE (BOGE)?

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BNB DOGE (BOGE) hulpbron

BNB DOGE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BNB DOGE (BOGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BNB DOGE (BOGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BNB DOGE te bekijken.

Bekijk nu de BNB DOGE prijsvoorspelling !

BOGE naar lokale valuta's

BNB DOGE (BOGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BNB DOGE (BOGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BNB DOGE (BOGE)

Hoeveel is BNB DOGE (BOGE) vandaag waard?
De live BOGE prijs in USD is 0.00001706 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOGE naar USD prijs?
De huidige prijs van BOGE naar USD is $ 0.00001706. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BNB DOGE?
De marktkapitalisatie van BOGE is $ 17.06K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOGE?
De circulerende voorraad van BOGE is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOGE?
BOGE bereikte een ATH-prijs van 0.00118783 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOGE?
BOGE zag een ATL-prijs van 0.00001571 USD.
Wat is het handelsvolume van BOGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOGE is -- USD.
Zal BOGE dit jaar hoger gaan?
BOGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

