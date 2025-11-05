BNB DOGE (BOGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001571 $ 0.00001571 $ 0.00001571 24u laag $ 0.00001709 $ 0.00001709 $ 0.00001709 24u hoog 24u laag $ 0.00001571$ 0.00001571 $ 0.00001571 24u hoog $ 0.00001709$ 0.00001709 $ 0.00001709 Hoogste prijs ooit $ 0.00118783$ 0.00118783 $ 0.00118783 Laagste prijs $ 0.00001571$ 0.00001571 $ 0.00001571 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) +2.78% Prijswijziging (7D) -15.99% Prijswijziging (7D) -15.99%

BNB DOGE (BOGE) real-time prijs is $0.00001706. De afgelopen 24 uur werd er BOGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001571 en een hoogtepunt van $ 0.00001709, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00118783, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001571 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOGE met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, +2.78% in de afgelopen 24 uur en -15.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BNB DOGE (BOGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BNB DOGE is $ 17.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOGE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.06K.