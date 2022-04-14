BMX (BMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BMX (BMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BMX (BMX) Informatie What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What's next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Officiële website: https://bmx.trade/

BMX (BMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BMX (BMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.04M $ 13.04M $ 13.04M Totale voorraad: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Circulerende voorraad: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.04M $ 13.04M $ 13.04M Hoogste ooit: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Laagste ooit: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Huidige prijs: $ 4.71 $ 4.71 $ 4.71 Meer informatie over BMX (BMX) prijs

BMX (BMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BMX (BMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BMX begrijpt, kun je de live prijs van BMX token verkennen!

Prijsvoorspelling van BMX Wil je weten waar je BMX naartoe gaat? Onze BMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BMX token!

