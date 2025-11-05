Blunt (BLUNT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00133089 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.67% Prijswijziging (1D) +7.32% Prijswijziging (7D) -20.98%

Blunt (BLUNT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BLUNT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLUNT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00133089, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLUNT met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, +7.32% in de afgelopen 24 uur en -20.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Blunt (BLUNT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.13K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.13K Circulerende voorraad 993.67M Totale voorraad 993,666,154.719279

De huidige marktkapitalisatie van Blunt is $ 8.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLUNT is 993.67M, met een totale voorraad van 993666154.719279. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.13K.