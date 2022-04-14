Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Officiële website: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.16K $ 12.16K $ 12.16K Totale voorraad: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M Circulerende voorraad: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.16K $ 12.16K $ 12.16K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) prijs

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLUEBERRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLUEBERRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLUEBERRY begrijpt, kun je de live prijs van BLUEBERRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLUEBERRY Wil je weten waar je BLUEBERRY naartoe gaat? Onze BLUEBERRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLUEBERRY token!

