Blue Whale (WHALE) Informatie Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale. Officiële website: https://www.bluewhale.wtf

Blue Whale (WHALE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blue Whale (WHALE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.43K Totale voorraad: $ 24.00B Circulerende voorraad: $ 24.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.43K Hoogste ooit: $ 0.00012883 Laagste ooit: $ 0.0000011 Huidige prijs: $ 0

Blue Whale (WHALE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blue Whale (WHALE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHALE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHALE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHALE begrijpt, kun je de live prijs van WHALE token verkennen!

