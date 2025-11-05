Blue Apu ($BAPU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000792 $ 0.00000792 $ 0.00000792 24u laag $ 0.00000843 $ 0.00000843 $ 0.00000843 24u hoog 24u laag $ 0.00000792$ 0.00000792 $ 0.00000792 24u hoog $ 0.00000843$ 0.00000843 $ 0.00000843 Hoogste prijs ooit $ 0.00019161$ 0.00019161 $ 0.00019161 Laagste prijs $ 0.00000792$ 0.00000792 $ 0.00000792 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.98% Prijswijziging (7D) -18.04% Prijswijziging (7D) -18.04%

Blue Apu ($BAPU) real-time prijs is $0.00000837. De afgelopen 24 uur werd er $BAPU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000792 en een hoogtepunt van $ 0.00000843, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $BAPU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00019161, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000792 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $BAPU met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.98% in de afgelopen 24 uur en -18.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Blue Apu ($BAPU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Circulerende voorraad 924.64M 924.64M 924.64M Totale voorraad 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

De huidige marktkapitalisatie van Blue Apu is $ 7.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $BAPU is 924.64M, met een totale voorraad van 924640185.7404035. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.74K.