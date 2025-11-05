BLOXWAP (BLOXWAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00119322 $ 0.00119322 $ 0.00119322 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00119322$ 0.00119322 $ 0.00119322 Hoogste prijs ooit $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.22% Prijswijziging (1D) +42.81% Prijswijziging (7D) +18.22% Prijswijziging (7D) +18.22%

BLOXWAP (BLOXWAP) real-time prijs is $0.00107681. De afgelopen 24 uur werd er BLOXWAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00119322, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLOXWAP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00230684, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLOXWAP met +1.22% veranderd in het afgelopen uur, +42.81% in de afgelopen 24 uur en +18.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BLOXWAP (BLOXWAP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Circulerende voorraad 999.94M 999.94M 999.94M Totale voorraad 999,937,064.405382 999,937,064.405382 999,937,064.405382

De huidige marktkapitalisatie van BLOXWAP is $ 1.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLOXWAP is 999.94M, met een totale voorraad van 999937064.405382. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.08M.