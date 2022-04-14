BLOX (BLOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BLOX (BLOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BLOX (BLOX) Informatie Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world. Officiële website: https://www.blox.pro/ Whitepaper: https://docs.blox.pro/ Koop nu BLOX!

BLOX (BLOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BLOX (BLOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.69K $ 65.69K $ 65.69K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 80.74M $ 80.74M $ 80.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.36K $ 81.36K $ 81.36K Hoogste ooit: $ 0.153103 $ 0.153103 $ 0.153103 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00081358 $ 0.00081358 $ 0.00081358 Meer informatie over BLOX (BLOX) prijs

BLOX (BLOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BLOX (BLOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLOX begrijpt, kun je de live prijs van BLOX token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLOX Wil je weten waar je BLOX naartoe gaat? Onze BLOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLOX token!

