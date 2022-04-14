Blox MYRC (MYRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blox MYRC (MYRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blox MYRC (MYRC) Informatie MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users. Officiële website: https://www.blox.my Whitepaper: https://cdn.blox.my/misc/MYRC-Whitepaper.pdf

Blox MYRC (MYRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blox MYRC (MYRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 747.39K Totale voorraad: $ 3.10M Circulerende voorraad: $ 3.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 747.39K Hoogste ooit: $ 0.270468 Laagste ooit: $ 0.199544 Huidige prijs: $ 0.240659

Blox MYRC (MYRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blox MYRC (MYRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van MYRC Wil je weten waar je MYRC naartoe gaat? Onze MYRC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

