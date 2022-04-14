Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bloop Furpal (BLOOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bloop Furpal (BLOOP) Informatie Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive! Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive! Officiële website: https://bloop.fun Koop nu BLOOP!

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bloop Furpal (BLOOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.16K $ 10.16K $ 10.16K Totale voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Circulerende voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.16K $ 10.16K $ 10.16K Hoogste ooit: $ 0.01139617 $ 0.01139617 $ 0.01139617 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bloop Furpal (BLOOP) prijs

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bloop Furpal (BLOOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLOOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLOOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLOOP begrijpt, kun je de live prijs van BLOOP token verkennen!

