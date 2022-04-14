Bloomsperg Terminal (SPERG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bloomsperg Terminal (SPERG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bloomsperg Terminal (SPERG) Informatie The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way. Officiële website: https://sperg.wtf/ Koop nu SPERG!

Bloomsperg Terminal (SPERG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bloomsperg Terminal (SPERG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.73K $ 37.73K $ 37.73K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.73K $ 37.73K $ 37.73K Hoogste ooit: $ 0.02691123 $ 0.02691123 $ 0.02691123 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bloomsperg Terminal (SPERG) prijs

Bloomsperg Terminal (SPERG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bloomsperg Terminal (SPERG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPERG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPERG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPERG begrijpt, kun je de live prijs van SPERG token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPERG Wil je weten waar je SPERG naartoe gaat? Onze SPERG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPERG token!

