Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Informatie The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index ("BGCI"). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index's overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiële website: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview Koop nu BGCI!

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 84.39K $ 84.39K $ 84.39K Totale voorraad: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Circulerende voorraad: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.39K $ 84.39K $ 84.39K Hoogste ooit: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Laagste ooit: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Huidige prijs: $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 Meer informatie over Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) prijs

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BGCI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BGCI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BGCI begrijpt, kun je de live prijs van BGCI token verkennen!

Prijsvoorspelling van BGCI Wil je weten waar je BGCI naartoe gaat? Onze BGCI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BGCI token!

