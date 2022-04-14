Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bloodline Chanting My Name (CHANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Informatie The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bloodline Chanting My Name (CHANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.20K $ 43.20K $ 43.20K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.20K $ 43.20K $ 43.20K Hoogste ooit: $ 0.00312964 $ 0.00312964 $ 0.00312964 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bloodline Chanting My Name (CHANT) prijs

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bloodline Chanting My Name (CHANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHANT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHANT begrijpt, kun je de live prijs van CHANT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHANT Wil je weten waar je CHANT naartoe gaat? Onze CHANT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHANT token!

