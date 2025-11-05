Blood Crystal Prijs (BC)
+1.52%
+0.76%
-28.54%
-28.54%
Blood Crystal (BC) real-time prijs is $0.00219423. De afgelopen 24 uur werd er BC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00204083 en een hoogtepunt van $ 0.00234678, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BC hoogste prijs aller tijden is $ 0.092679, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00204083 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BC met +1.52% veranderd in het afgelopen uur, +0.76% in de afgelopen 24 uur en -28.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Blood Crystal is $ 1.79M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BC is 844.04M, met een totale voorraad van 844043746.0000001. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.79M.
Vandaag is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ -0.0010050837.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ -0.0018543380.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ -0.013193295155107764.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|+0.76%
|30 dagen
|$ -0.0010050837
|-45.80%
|60 dagen
|$ -0.0018543380
|-84.50%
|90 dagen
|$ -0.013193295155107764
|-85.74%
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
