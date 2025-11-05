BeursDEX+
De live Blood Crystal prijs vandaag is 0.00219423 USD. Volg realtime BC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BC

BC Prijsinformatie

Wat is BC

BC whitepaper

BC officiële website

BC tokenomie

BC Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Blood Crystal (BC) Prijsinformatie (USD)

Blood Crystal (BC) real-time prijs is $0.00219423. De afgelopen 24 uur werd er BC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00204083 en een hoogtepunt van $ 0.00234678, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BC hoogste prijs aller tijden is $ 0.092679, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00204083 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BC met +1.52% veranderd in het afgelopen uur, +0.76% in de afgelopen 24 uur en -28.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Blood Crystal is $ 1.79M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BC is 844.04M, met een totale voorraad van 844043746.0000001. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.79M.

Blood Crystal (BC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ -0.0010050837.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ -0.0018543380.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Blood Crystal naar USD $ -0.013193295155107764.

Wat is Blood Crystal (BC)?

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

Blood Crystal (BC) hulpbron

Blood Crystal Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Blood Crystal (BC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Blood Crystal (BC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Blood Crystal te bekijken.

Bekijk nu de Blood Crystal prijsvoorspelling !

Blood Crystal (BC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Blood Crystal (BC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Blood Crystal (BC)

Hoeveel is Blood Crystal (BC) vandaag waard?
De live BC prijs in USD is 0.00219423 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BC naar USD prijs?
De huidige prijs van BC naar USD is $ 0.00219423. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Blood Crystal?
De marktkapitalisatie van BC is $ 1.79M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BC?
De circulerende voorraad van BC is 844.04M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BC?
BC bereikte een ATH-prijs van 0.092679 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BC?
BC zag een ATL-prijs van 0.00204083 USD.
Wat is het handelsvolume van BC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BC is -- USD.
Zal BC dit jaar hoger gaan?
BC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
