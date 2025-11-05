Blood Crystal (BC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00204083 $ 0.00204083 $ 0.00204083 24u laag $ 0.00234678 $ 0.00234678 $ 0.00234678 24u hoog 24u laag $ 0.00204083$ 0.00204083 $ 0.00204083 24u hoog $ 0.00234678$ 0.00234678 $ 0.00234678 Hoogste prijs ooit $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 Laagste prijs $ 0.00204083$ 0.00204083 $ 0.00204083 Prijswijziging (1u) +1.52% Prijswijziging (1D) +0.76% Prijswijziging (7D) -28.54% Prijswijziging (7D) -28.54%

Blood Crystal (BC) real-time prijs is $0.00219423. De afgelopen 24 uur werd er BC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00204083 en een hoogtepunt van $ 0.00234678, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BC hoogste prijs aller tijden is $ 0.092679, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00204083 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BC met +1.52% veranderd in het afgelopen uur, +0.76% in de afgelopen 24 uur en -28.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Blood Crystal (BC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Circulerende voorraad 844.04M 844.04M 844.04M Totale voorraad 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

De huidige marktkapitalisatie van Blood Crystal is $ 1.79M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BC is 844.04M, met een totale voorraad van 844043746.0000001. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.79M.