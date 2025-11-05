BeursDEX+
De live BlockyBoy by Matt Furie prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BLOCKYBOY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BLOCKYBOY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live BlockyBoy by Matt Furie prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BLOCKYBOY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BLOCKYBOY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BLOCKYBOY

BLOCKYBOY Prijsinformatie

Wat is BLOCKYBOY

BLOCKYBOY officiële website

BLOCKYBOY tokenomie

BLOCKYBOY Prijsvoorspelling

BlockyBoy by Matt Furie logo

BlockyBoy by Matt Furie Prijs (BLOCKYBOY)

Niet genoteerd

1 BLOCKYBOY naar USD live prijs:

$0.00026954
$0.00026954$0.00026954
+38.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:31:06 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0
$ 0$ 0

+8.01%

+37.95%

-4.72%

-4.72%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BLOCKYBOY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLOCKYBOY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00342977, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLOCKYBOY met +8.01% veranderd in het afgelopen uur, +37.95% in de afgelopen 24 uur en -4.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Marktinformatie

$ 113.39K
$ 113.39K$ 113.39K

--
----

$ 113.39K
$ 113.39K$ 113.39K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BlockyBoy by Matt Furie is $ 113.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLOCKYBOY is 420.69M, met een totale voorraad van 420690000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.39K.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BlockyBoy by Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BlockyBoy by Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BlockyBoy by Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BlockyBoy by Matt Furie naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+37.95%
30 dagen$ 0-10.50%
60 dagen$ 0-49.26%
90 dagen$ 0--

Wat is BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)?

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) hulpbron

Officiële website

BlockyBoy by Matt Furie Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BlockyBoy by Matt Furie te bekijken.

Bekijk nu de BlockyBoy by Matt Furie prijsvoorspelling !

BLOCKYBOY naar lokale valuta's

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BLOCKYBOY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Hoeveel is BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) vandaag waard?
De live BLOCKYBOY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BLOCKYBOY naar USD prijs?
De huidige prijs van BLOCKYBOY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BlockyBoy by Matt Furie?
De marktkapitalisatie van BLOCKYBOY is $ 113.39K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BLOCKYBOY?
De circulerende voorraad van BLOCKYBOY is 420.69M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY bereikte een ATH-prijs van 0.00342977 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BLOCKYBOY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BLOCKYBOY is -- USD.
Zal BLOCKYBOY dit jaar hoger gaan?
BLOCKYBOY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BLOCKYBOY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:31:06 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

