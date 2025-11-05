BlockTrader365 (BT365) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03162683 $ 0.03162683 $ 0.03162683 24u laag $ 0.03233076 $ 0.03233076 $ 0.03233076 24u hoog 24u laag $ 0.03162683$ 0.03162683 $ 0.03162683 24u hoog $ 0.03233076$ 0.03233076 $ 0.03233076 Hoogste prijs ooit $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 Laagste prijs $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 Prijswijziging (1u) +1.99% Prijswijziging (1D) +0.08% Prijswijziging (7D) +3.24% Prijswijziging (7D) +3.24%

BlockTrader365 (BT365) real-time prijs is $0.03230977. De afgelopen 24 uur werd er BT365 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03162683 en een hoogtepunt van $ 0.03233076, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BT365 hoogste prijs aller tijden is $ 0.04230719, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01739058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BT365 met +1.99% veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en +3.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BlockTrader365 (BT365) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BlockTrader365 is $ 3.23M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BT365 is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.23M.