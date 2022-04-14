Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Informatie BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Officiële website: https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.19K Totale voorraad: $ 3.87M Circulerende voorraad: $ 691.06K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.87K Hoogste ooit: $ 19.51 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.01185414 Meer informatie over Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) prijs

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCUG begrijpt, kun je de live prijs van BCUG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BCUG Wil je weten waar je BCUG naartoe gaat? Onze BCUG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

