BlockAI (BAI) real-time prijs is $0.114006. De afgelopen 24 uur werd er BAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.113694 en een hoogtepunt van $ 0.114008, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAI hoogste prijs aller tijden is $ 1.5, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.061623 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAI met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.02% in de afgelopen 24 uur en -8.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van BlockAI is $ 76.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAI is 669.96K, met een totale voorraad van 6000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 684.04K.