Blobana pet (BLOB) Informatie Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Officiële website: https://blobanapet.com/ Whitepaper: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob

Blobana pet (BLOB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blobana pet (BLOB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.78K $ 57.78K $ 57.78K Totale voorraad: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Circulerende voorraad: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.78K $ 57.78K $ 57.78K Hoogste ooit: $ 0.02231444 $ 0.02231444 $ 0.02231444 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Blobana pet (BLOB) prijs

Blobana pet (BLOB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blobana pet (BLOB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLOB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLOB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLOB begrijpt, kun je de live prijs van BLOB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLOB Wil je weten waar je BLOB naartoe gaat? Onze BLOB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLOB token!

