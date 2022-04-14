BLK2100 ($BLK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BLK2100 ($BLK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BLK2100 ($BLK) Informatie The coin is – A token which embodies one of the greatest index's known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it's only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth. Officiële website: https://blk2100.com/ Koop nu $BLK!

BLK2100 ($BLK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BLK2100 ($BLK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Hoogste ooit: $ 0.187919 $ 0.187919 $ 0.187919 Laagste ooit: $ 0.00026256 $ 0.00026256 $ 0.00026256 Huidige prijs: $ 0.00052401 $ 0.00052401 $ 0.00052401 Meer informatie over BLK2100 ($BLK) prijs

BLK2100 ($BLK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BLK2100 ($BLK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BLK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BLK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BLK begrijpt, kun je de live prijs van $BLK token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BLK Wil je weten waar je $BLK naartoe gaat? Onze $BLK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BLK token!

