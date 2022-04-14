BLCKMRKT ($MRKT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BLCKMRKT ($MRKT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BLCKMRKT ($MRKT) Informatie $MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities Officiële website: https://blckmrkt.io Koop nu $MRKT!

BLCKMRKT ($MRKT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BLCKMRKT ($MRKT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.31K $ 70.31K $ 70.31K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.31K $ 70.31K $ 70.31K Hoogste ooit: $ 0.00000268 $ 0.00000268 $ 0.00000268 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BLCKMRKT ($MRKT) prijs

BLCKMRKT ($MRKT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BLCKMRKT ($MRKT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $MRKT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $MRKT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $MRKT begrijpt, kun je de live prijs van $MRKT token verkennen!

Prijsvoorspelling van $MRKT Wil je weten waar je $MRKT naartoe gaat? Onze $MRKT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $MRKT token!

