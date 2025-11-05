blai (BLAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0, 24u hoog $ 0. Hoogste prijs ooit $ 0.01077165. Laagste prijs $ 0. Prijswijziging (1u) -0.00%, Prijswijziging (1D) +1.08%, Prijswijziging (7D) -27.78%

blai (BLAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BLAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01077165, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLAI met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +1.08% in de afgelopen 24 uur en -27.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

blai (BLAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 755.69K, Volume (24u) --, Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 975.08K, Circulerende voorraad 775.00M, Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van blai is $ 755.69K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLAI is 775.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 975.08K.