BladeSwap (BLADE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00086585 $ 0.00086585 $ 0.00086585 24u laag $ 0.0009398 $ 0.0009398 $ 0.0009398 24u hoog 24u laag $ 0.00086585$ 0.00086585 $ 0.00086585 24u hoog $ 0.0009398$ 0.0009398 $ 0.0009398 Hoogste prijs ooit $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Laagste prijs $ 0.00068298$ 0.00068298 $ 0.00068298 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) -3.81% Prijswijziging (7D) -16.39% Prijswijziging (7D) -16.39%

BladeSwap (BLADE) real-time prijs is $0.00090393. De afgelopen 24 uur werd er BLADE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00086585 en een hoogtepunt van $ 0.0009398, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLADE hoogste prijs aller tijden is $ 0.207049, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00068298 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLADE met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, -3.81% in de afgelopen 24 uur en -16.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BladeSwap (BLADE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 87.50K$ 87.50K $ 87.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 167.00K$ 167.00K $ 167.00K Circulerende voorraad 96.80M 96.80M 96.80M Totale voorraad 184,749,261.3454722 184,749,261.3454722 184,749,261.3454722

De huidige marktkapitalisatie van BladeSwap is $ 87.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLADE is 96.80M, met een totale voorraad van 184749261.3454722. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 167.00K.