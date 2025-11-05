Blade (BLADE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00917387 $ 0.00917387 $ 0.00917387 24u laag $ 0.01548059 $ 0.01548059 $ 0.01548059 24u hoog 24u laag $ 0.00917387$ 0.00917387 $ 0.00917387 24u hoog $ 0.01548059$ 0.01548059 $ 0.01548059 Hoogste prijs ooit $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Laagste prijs $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Prijswijziging (1u) -1.11% Prijswijziging (1D) -34.51% Prijswijziging (7D) -20.85% Prijswijziging (7D) -20.85%

Blade (BLADE) real-time prijs is $0.00969808. De afgelopen 24 uur werd er BLADE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00917387 en een hoogtepunt van $ 0.01548059, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLADE hoogste prijs aller tijden is $ 0.702613, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00579944 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLADE met -1.11% veranderd in het afgelopen uur, -34.51% in de afgelopen 24 uur en -20.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Blade (BLADE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 48.95K$ 48.95K $ 48.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 969.81K$ 969.81K $ 969.81K Circulerende voorraad 5.05M 5.05M 5.05M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Blade is $ 48.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLADE is 5.05M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 969.81K.