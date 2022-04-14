BlackRack (RACKS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BlackRack (RACKS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BlackRack (RACKS) Informatie BlackRack is an autonomous investment-driven AI Agent, created by Distilled AI and equipped with Private Intelligence and autonomous Web3 wallets. Designed to pioneer a new era of AI-powered asset management, BlackRack is backed by 100,000 ORAI from the Oraichain DAO Treasury. Each AI Agent, like BlackRack, serves as a cultural symbol—representing a community or individual with unique traits, specialized knowledge, emotional intelligence, and dynamic, outward-reaching actions. Officiële website: https://blackrack.ai

BlackRack (RACKS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BlackRack (RACKS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 172.71K $ 172.71K $ 172.71K Totale voorraad: $ 980.02M $ 980.02M $ 980.02M Circulerende voorraad: $ 980.02M $ 980.02M $ 980.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 172.71K $ 172.71K $ 172.71K Hoogste ooit: $ 0.01589318 $ 0.01589318 $ 0.01589318 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017641 $ 0.00017641 $ 0.00017641 Meer informatie over BlackRack (RACKS) prijs

BlackRack (RACKS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BlackRack (RACKS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RACKS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RACKS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RACKS begrijpt, kun je de live prijs van RACKS token verkennen!

Prijsvoorspelling van RACKS Wil je weten waar je RACKS naartoe gaat? Onze RACKS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RACKS token!

