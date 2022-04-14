BlackCoin (BLK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BlackCoin (BLK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BlackCoin (BLK) Informatie BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. Officiële website: https://blackcoin.org/

BlackCoin (BLK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BlackCoin (BLK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 63.74M $ 63.74M $ 63.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Hoogste ooit: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Laagste ooit: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 Huidige prijs: $ 0.056455 $ 0.056455 $ 0.056455 Meer informatie over BlackCoin (BLK) prijs

BlackCoin (BLK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BlackCoin (BLK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLK begrijpt, kun je de live prijs van BLK token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLK Wil je weten waar je BLK naartoe gaat? Onze BLK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLK token!

