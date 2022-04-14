Black Lemon AI (LEMON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Black Lemon AI (LEMON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Black Lemon AI (LEMON) Informatie At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. Officiële website: https://blacklemon.ai/ Koop nu LEMON!

Black Lemon AI (LEMON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Black Lemon AI (LEMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Totale voorraad: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Circulerende voorraad: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Hoogste ooit: $ 0.08065 $ 0.08065 $ 0.08065 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051292 $ 0.00051292 $ 0.00051292 Meer informatie over Black Lemon AI (LEMON) prijs

Black Lemon AI (LEMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Black Lemon AI (LEMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEMON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEMON begrijpt, kun je de live prijs van LEMON token verkennen!

Prijsvoorspelling van LEMON Wil je weten waar je LEMON naartoe gaat? Onze LEMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LEMON token!

