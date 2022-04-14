Black Agnus (FTW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Black Agnus (FTW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Black Agnus (FTW) Informatie Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet's most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone. Officiële website: https://black-agnus.org/ Whitepaper: https://black-agnus.org/whitepaper/ Koop nu FTW!

Black Agnus (FTW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Black Agnus (FTW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 164.66K $ 164.66K $ 164.66K Totale voorraad: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Circulerende voorraad: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 164.66K $ 164.66K $ 164.66K Hoogste ooit: $ 0.00277254 $ 0.00277254 $ 0.00277254 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Black Agnus (FTW) prijs

Black Agnus (FTW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Black Agnus (FTW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTW begrijpt, kun je de live prijs van FTW token verkennen!

Prijsvoorspelling van FTW Wil je weten waar je FTW naartoe gaat? Onze FTW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTW token!

