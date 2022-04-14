Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bizzy by Virtuals (BIZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bizzy by Virtuals (BIZ) Informatie Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation. Officiële website: https://www.buzzing.club/ Koop nu BIZ!

Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bizzy by Virtuals (BIZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Hoogste ooit: $ 0.02075262 $ 0.02075262 $ 0.02075262 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00115175 $ 0.00115175 $ 0.00115175 Meer informatie over Bizzy by Virtuals (BIZ) prijs

Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bizzy by Virtuals (BIZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIZ begrijpt, kun je de live prijs van BIZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIZ Wil je weten waar je BIZ naartoe gaat? Onze BIZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIZ token!

