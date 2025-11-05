BizAuto (BIZA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.50% Prijswijziging (1D) +5.63% Prijswijziging (7D) -17.32% Prijswijziging (7D) -17.32%

BizAuto (BIZA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BIZA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BIZA hoogste prijs aller tijden is $ 0.0324594, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BIZA met +1.50% veranderd in het afgelopen uur, +5.63% in de afgelopen 24 uur en -17.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BizAuto (BIZA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 558.43K$ 558.43K $ 558.43K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 644.97K$ 644.97K $ 644.97K Circulerende voorraad 3.29B 3.29B 3.29B Totale voorraad 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BizAuto is $ 558.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BIZA is 3.29B, met een totale voorraad van 3800000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 644.97K.