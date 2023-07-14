Bitnet (BTN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitnet (BTN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitnet (BTN) Informatie Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin's trustlessness and decentralization with Ethereum's technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin's principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum's innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape. Officiële website: https://bitnet.money/ Whitepaper: https://bitnet.technology/papers Koop nu BTN!

Bitnet (BTN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitnet (BTN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.37K $ 48.37K $ 48.37K Totale voorraad: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Circulerende voorraad: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.07K $ 49.07K $ 49.07K Hoogste ooit: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01016103 $ 0.01016103 $ 0.01016103 Meer informatie over Bitnet (BTN) prijs

Bitnet (BTN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitnet (BTN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTN begrijpt, kun je de live prijs van BTN token verkennen!

