Bitecoin (BITE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.051432 Laagste prijs $ 0.00021189 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

Bitecoin (BITE) real-time prijs is $0.00022373. De afgelopen 24 uur werd er BITE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BITE hoogste prijs aller tijden is $ 0.051432, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00021189 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BITE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitecoin (BITE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 94.12K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 94.12K Circulerende voorraad 420.69M Totale voorraad 420,690,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bitecoin is $ 94.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BITE is 420.69M, met een totale voorraad van 420690000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 94.12K.