BitDoctorAI (AIDD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitDoctorAI (AIDD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitDoctorAI (AIDD) Informatie BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Officiële website: https://bitdoctor.ai Whitepaper: https://docs.bitdoctor.ai/

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitDoctorAI (AIDD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 898.03K $ 898.03K $ 898.03K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 232.99M $ 232.99M $ 232.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Hoogste ooit: $ 0.00535102 $ 0.00535102 $ 0.00535102 Laagste ooit: $ 0.00305683 $ 0.00305683 $ 0.00305683 Huidige prijs: $ 0.0038543 $ 0.0038543 $ 0.0038543 Meer informatie over BitDoctorAI (AIDD) prijs

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitDoctorAI (AIDD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIDD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIDD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIDD begrijpt, kun je de live prijs van AIDD token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIDD Wil je weten waar je AIDD naartoe gaat? Onze AIDD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIDD token!

