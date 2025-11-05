BitcoinZK (ZYRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02145351 $ 0.02145351 $ 0.02145351 24u laag $ 0.02413266 $ 0.02413266 $ 0.02413266 24u hoog 24u laag $ 0.02145351$ 0.02145351 $ 0.02145351 24u hoog $ 0.02413266$ 0.02413266 $ 0.02413266 Hoogste prijs ooit $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 Laagste prijs $ 0.02012053$ 0.02012053 $ 0.02012053 Prijswijziging (1u) -0.69% Prijswijziging (1D) -9.22% Prijswijziging (7D) -70.60% Prijswijziging (7D) -70.60%

BitcoinZK (ZYRA) real-time prijs is $0.02164073. De afgelopen 24 uur werd er ZYRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02145351 en een hoogtepunt van $ 0.02413266, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZYRA hoogste prijs aller tijden is $ 0.167321, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02012053 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZYRA met -0.69% veranderd in het afgelopen uur, -9.22% in de afgelopen 24 uur en -70.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BitcoinZK (ZYRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.66M$ 21.66M $ 21.66M Circulerende voorraad 250.00M 250.00M 250.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BitcoinZK is $ 5.41M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZYRA is 250.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.66M.