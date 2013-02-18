Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitcoin Wizards (WZRD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitcoin Wizards (WZRD) Informatie Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard. Officiële website: https://www.bitcoinwizard.com/

Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitcoin Wizards (WZRD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Hoogste ooit: $ 16.23 $ 16.23 $ 16.23 Laagste ooit: $ 0.00500139 $ 0.00500139 $ 0.00500139 Huidige prijs: $ 0.091055 $ 0.091055 $ 0.091055 Meer informatie over Bitcoin Wizards (WZRD) prijs

Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitcoin Wizards (WZRD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WZRD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WZRD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WZRD begrijpt, kun je de live prijs van WZRD token verkennen!

