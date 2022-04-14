Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Informatie BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it's the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard's story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Officiële website: https://medium.com/@noteamsoidk Koop nu BTCWIZ!

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.96K $ 30.96K $ 30.96K Totale voorraad: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Circulerende voorraad: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.96K $ 30.96K $ 30.96K Hoogste ooit: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Laagste ooit: $ 0.00001336 $ 0.00001336 $ 0.00001336 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) prijs

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTCWIZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTCWIZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTCWIZ begrijpt, kun je de live prijs van BTCWIZ token verkennen!

