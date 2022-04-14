Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitcoin Treasury Machine (BTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Informatie $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Officiële website: https://btm.money/ Koop nu BTM!

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitcoin Treasury Machine (BTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.34K $ 16.34K $ 16.34K Totale voorraad: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M Circulerende voorraad: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.34K $ 16.34K $ 16.34K Hoogste ooit: $ 0.00201157 $ 0.00201157 $ 0.00201157 Laagste ooit: $ 0.00000902 $ 0.00000902 $ 0.00000902 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bitcoin Treasury Machine (BTM) prijs

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitcoin Treasury Machine (BTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTM begrijpt, kun je de live prijs van BTM token verkennen!

Prijsvoorspelling van BTM Wil je weten waar je BTM naartoe gaat? Onze BTM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTM token!

