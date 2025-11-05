BeursDEX+
De live Bitcoin the Turtle prijs vandaag is 0.01051093 USD. Volg realtime SLOW naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SLOW prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SLOW naar USD live prijs:

$0.01051093
$0.01051093$0.01051093
-1.40%1D
mexc
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) live prijsgrafiek
Bitcoin the Turtle (SLOW) Prijsinformatie (USD)

Bitcoin the Turtle (SLOW) real-time prijs is $0.01051093. De afgelopen 24 uur werd er SLOW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01055019 en een hoogtepunt van $ 0.01083776, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLOW hoogste prijs aller tijden is $ 0.0414631, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00487056 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLOW met -2.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.45% in de afgelopen 24 uur en -20.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Bitcoin the Turtle is $ 207.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLOW is 19.71M, met een totale voorraad van 20356524.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 213.97K.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Bitcoin the Turtle naar USD $ -0.00015555220617196.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Bitcoin the Turtle naar USD $ -0.0055330660.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Bitcoin the Turtle naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Bitcoin the Turtle naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00015555220617196-1.45%
30 dagen$ -0.0055330660-52.64%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Bitcoin the Turtle (SLOW)?

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Bitcoin the Turtle Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bitcoin the Turtle (SLOW) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bitcoin the Turtle (SLOW) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bitcoin the Turtle te bekijken.

Bekijk nu de Bitcoin the Turtle prijsvoorspelling !

SLOW naar lokale valuta's

Bitcoin the Turtle (SLOW) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bitcoin the Turtle (SLOW) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SLOW token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bitcoin the Turtle (SLOW)

Hoeveel is Bitcoin the Turtle (SLOW) vandaag waard?
De live SLOW prijs in USD is 0.01051093 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SLOW naar USD prijs?
De huidige prijs van SLOW naar USD is $ 0.01051093. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bitcoin the Turtle?
De marktkapitalisatie van SLOW is $ 207.20K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SLOW?
De circulerende voorraad van SLOW is 19.71M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SLOW?
SLOW bereikte een ATH-prijs van 0.0414631 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SLOW?
SLOW zag een ATL-prijs van 0.00487056 USD.
Wat is het handelsvolume van SLOW?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SLOW is -- USD.
Zal SLOW dit jaar hoger gaan?
SLOW kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SLOW prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
