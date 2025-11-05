Bitcoin the Turtle (SLOW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01055019 $ 0.01055019 $ 0.01055019 24u laag $ 0.01083776 $ 0.01083776 $ 0.01083776 24u hoog 24u laag $ 0.01055019$ 0.01055019 $ 0.01055019 24u hoog $ 0.01083776$ 0.01083776 $ 0.01083776 Hoogste prijs ooit $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Laagste prijs $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Prijswijziging (1u) -2.20% Prijswijziging (1D) -1.45% Prijswijziging (7D) -20.25% Prijswijziging (7D) -20.25%

Bitcoin the Turtle (SLOW) real-time prijs is $0.01051093. De afgelopen 24 uur werd er SLOW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01055019 en een hoogtepunt van $ 0.01083776, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLOW hoogste prijs aller tijden is $ 0.0414631, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00487056 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLOW met -2.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.45% in de afgelopen 24 uur en -20.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 207.20K$ 207.20K $ 207.20K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 213.97K$ 213.97K $ 213.97K Circulerende voorraad 19.71M 19.71M 19.71M Totale voorraad 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

De huidige marktkapitalisatie van Bitcoin the Turtle is $ 207.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLOW is 19.71M, met een totale voorraad van 20356524.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 213.97K.