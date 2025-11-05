BeursDEX+
De live Bitcoin on Katana prijs vandaag is 102,470 USD. Volg realtime BTCK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BTCK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BTCK

BTCK Prijsinformatie

Wat is BTCK

BTCK officiële website

BTCK tokenomie

BTCK Prijsvoorspelling

Bitcoin on Katana Prijs (BTCK)

1 BTCK naar USD live prijs:

$102,469
$102,469$102,469
-1.20%1D
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) live prijsgrafiek
Bitcoin on Katana (BTCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 99,232
$ 99,232$ 99,232
24u laag
$ 104,618
$ 104,618$ 104,618
24u hoog

$ 99,232
$ 99,232$ 99,232

$ 104,618
$ 104,618$ 104,618

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 99,232
$ 99,232$ 99,232

+0.94%

-1.23%

-9.55%

-9.55%

Bitcoin on Katana (BTCK) real-time prijs is $102,470. De afgelopen 24 uur werd er BTCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 99,232 en een hoogtepunt van $ 104,618, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTCK hoogste prijs aller tijden is $ 125,460, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 99,232 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTCK met +0.94% veranderd in het afgelopen uur, -1.23% in de afgelopen 24 uur en -9.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcoin on Katana (BTCK) Marktinformatie

$ 35.23M
$ 35.23M$ 35.23M

--
----

$ 35.23M
$ 35.23M$ 35.23M

344.01
344.01 344.01

344.01371759
344.01371759 344.01371759

De huidige marktkapitalisatie van Bitcoin on Katana is $ 35.23M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BTCK is 344.01, met een totale voorraad van 344.01371759. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.23M.

Bitcoin on Katana (BTCK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Bitcoin on Katana naar USD $ -1,280.4750962425.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Bitcoin on Katana naar USD $ -17,701.2928670000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Bitcoin on Katana naar USD $ -7,884.7181020000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Bitcoin on Katana naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1,280.4750962425-1.23%
30 dagen$ -17,701.2928670000-17.27%
60 dagen$ -7,884.7181020000-7.69%
90 dagen$ 0--

Wat is Bitcoin on Katana (BTCK)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Bitcoin on Katana (BTCK) hulpbron

Officiële website

Bitcoin on Katana Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bitcoin on Katana (BTCK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bitcoin on Katana (BTCK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bitcoin on Katana te bekijken.

Bekijk nu de Bitcoin on Katana prijsvoorspelling !

BTCK naar lokale valuta's

Bitcoin on Katana (BTCK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bitcoin on Katana (BTCK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BTCK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bitcoin on Katana (BTCK)

Hoeveel is Bitcoin on Katana (BTCK) vandaag waard?
De live BTCK prijs in USD is 102,470 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BTCK naar USD prijs?
De huidige prijs van BTCK naar USD is $ 102,470. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bitcoin on Katana?
De marktkapitalisatie van BTCK is $ 35.23M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BTCK?
De circulerende voorraad van BTCK is 344.01 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BTCK?
BTCK bereikte een ATH-prijs van 125,460 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BTCK?
BTCK zag een ATL-prijs van 99,232 USD.
Wat is het handelsvolume van BTCK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BTCK is -- USD.
Zal BTCK dit jaar hoger gaan?
BTCK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BTCK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Bitcoin on Katana (BTCK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

