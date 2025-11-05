Bitcoin on Katana (BTCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 99,232 24u hoog $ 104,618 Hoogste prijs ooit $ 125,460 Laagste prijs $ 99,232 Prijswijziging (1u) +0.94% Prijswijziging (1D) -1.23% Prijswijziging (7D) -9.55%

Bitcoin on Katana (BTCK) real-time prijs is $102,470. De afgelopen 24 uur werd er BTCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 99,232 en een hoogtepunt van $ 104,618, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTCK hoogste prijs aller tijden is $ 125,460, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 99,232 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTCK met +0.94% veranderd in het afgelopen uur, -1.23% in de afgelopen 24 uur en -9.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcoin on Katana (BTCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 35.23M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 35.23M Circulerende voorraad 344.01 Totale voorraad 344.01371759

De huidige marktkapitalisatie van Bitcoin on Katana is $ 35.23M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BTCK is 344.01, met een totale voorraad van 344.01371759. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.23M.