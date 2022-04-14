Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitcoin on Base (BTCB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitcoin on Base (BTCB) Informatie Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Officiële website: https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitcoin on Base (BTCB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Totale voorraad: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Circulerende voorraad: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Hoogste ooit: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 Laagste ooit: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Huidige prijs: $ 0.168299 $ 0.168299 $ 0.168299 Meer informatie over Bitcoin on Base (BTCB) prijs

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitcoin on Base (BTCB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTCB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTCB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTCB begrijpt, kun je de live prijs van BTCB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BTCB Wil je weten waar je BTCB naartoe gaat? Onze BTCB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTCB token!

