De live Bitcoin Limited Edition prijs vandaag is 128.09 USD. Volg realtime BTCLE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BTCLE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BTCLE

BTCLE Prijsinformatie

Wat is BTCLE

BTCLE whitepaper

BTCLE officiële website

BTCLE tokenomie

BTCLE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Bitcoin Limited Edition logo

Bitcoin Limited Edition Prijs (BTCLE)

Niet genoteerd

1 BTCLE naar USD live prijs:

$128.74
$128.74$128.74
+0.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:49:41 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 127.6
$ 127.6$ 127.6
24u laag
$ 128.98
$ 128.98$ 128.98
24u hoog

$ 127.6
$ 127.6$ 127.6

$ 128.98
$ 128.98$ 128.98

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

-0.51%

-0.15%

-1.36%

-1.36%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) real-time prijs is $128.09. De afgelopen 24 uur werd er BTCLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 127.6 en een hoogtepunt van $ 128.98, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTCLE hoogste prijs aller tijden is $ 137.88, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 125.09 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTCLE met -0.51% veranderd in het afgelopen uur, -0.15% in de afgelopen 24 uur en -1.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Marktinformatie

$ 25.65M
$ 25.65M$ 25.65M

--
----

$ 26.90M
$ 26.90M$ 26.90M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bitcoin Limited Edition is $ 25.65M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BTCLE is 200.28K, met een totale voorraad van 210000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.90M.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Bitcoin Limited Edition naar USD $ -0.200161485419.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Bitcoin Limited Edition naar USD $ +1.6677702270.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Bitcoin Limited Edition naar USD $ -0.7297415390.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Bitcoin Limited Edition naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.200161485419-0.15%
30 dagen$ +1.6677702270+1.30%
60 dagen$ -0.7297415390-0.56%
90 dagen$ 0--

Wat is Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Bitcoin Limited Edition Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bitcoin Limited Edition (BTCLE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bitcoin Limited Edition (BTCLE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bitcoin Limited Edition te bekijken.

Bekijk nu de Bitcoin Limited Edition prijsvoorspelling !

BTCLE naar lokale valuta's

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bitcoin Limited Edition (BTCLE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BTCLE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Hoeveel is Bitcoin Limited Edition (BTCLE) vandaag waard?
De live BTCLE prijs in USD is 128.09 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BTCLE naar USD prijs?
De huidige prijs van BTCLE naar USD is $ 128.09. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bitcoin Limited Edition?
De marktkapitalisatie van BTCLE is $ 25.65M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BTCLE?
De circulerende voorraad van BTCLE is 200.28K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BTCLE?
BTCLE bereikte een ATH-prijs van 137.88 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BTCLE?
BTCLE zag een ATL-prijs van 125.09 USD.
Wat is het handelsvolume van BTCLE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BTCLE is -- USD.
Zal BTCLE dit jaar hoger gaan?
BTCLE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BTCLE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:49:41 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

