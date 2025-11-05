Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 127.6 $ 127.6 $ 127.6 24u laag $ 128.98 $ 128.98 $ 128.98 24u hoog 24u laag $ 127.6$ 127.6 $ 127.6 24u hoog $ 128.98$ 128.98 $ 128.98 Hoogste prijs ooit $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Laagste prijs $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Prijswijziging (1u) -0.51% Prijswijziging (1D) -0.15% Prijswijziging (7D) -1.36% Prijswijziging (7D) -1.36%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) real-time prijs is $128.09. De afgelopen 24 uur werd er BTCLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 127.6 en een hoogtepunt van $ 128.98, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTCLE hoogste prijs aller tijden is $ 137.88, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 125.09 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTCLE met -0.51% veranderd in het afgelopen uur, -0.15% in de afgelopen 24 uur en -1.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 25.65M$ 25.65M $ 25.65M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 26.90M$ 26.90M $ 26.90M Circulerende voorraad 200.28K 200.28K 200.28K Totale voorraad 210,000.0 210,000.0 210,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bitcoin Limited Edition is $ 25.65M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BTCLE is 200.28K, met een totale voorraad van 210000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.90M.